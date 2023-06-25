متشكرين ياريس.. رسائل من قلب المواطنين لمبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة

متشكرين "تحيا مصر" رسائل قالها عدد من المواطنين خلال توزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة".

وخلال لقاء الضباط بالأهالي توالت الدعوات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وقالت سيدات المنوفية متشكرين "تحيا مصر".

وخلال تسليم سيدة العبوة تعالت بالدعوات للرئيس "ربنا يخلى الريس ويزيده من نعيم الله" وبوجه بشوش دعت سيدة مصرية جميلة للشعب والقيادة السياسية قائلة: "ربنا يجعله شهر مبارك وسنة ومبروكة عليكم وعلى حضره الريس".

وتعالت دعوات سيدة بالمنوفية قائلة: "ربنا يحميكم ويكتر منكم ويكفيكم شر أيدين الناس الغدرة"

وفي القاهرة قال أحد "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" للمواطنين : " دى هدية بسيطة من رئيس الجمهورية كل سنة وانتى طيبة وعيد سعيد عليكى".

كانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة– مطروح – بورسعيد – القليوبية– دمياط – شمال سيناء- الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.