ياسمين أيمن: "قلق شديد وبكاء أصاب أسرتي وأصحابي بعد انتشار خبر وفاتي"

أكدت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن، تعرض أسرتها وأصدقاءها لقلق شديد من انتشار خبر وفاتها الذي انتشر على وسائل السوشيال ميديا، قائلة: "في قلق شديد أصاب أسرتي وأصحابي بعد انتشار الخبر وما ساهم في تهدئة الدنيا إني كان معايا تليفوني طول الوقت".

وأوضحت ياسمين أيمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الشيء الذي يؤثر فيها حاليا هي البنت التي توفيت بالفعل وتشابهت بينهما الأسماء، معقبة: “أنا كويسة واللي فارق معايا البنت اللي توفيت وفي تشابه أسماء بينا وأول لما عرفت كان في سوء تفاهم وحد من زملائي بيتصل عليا”.

أخذوا صوري كلها من صفحتي بدون استئذان

وتابعت: "أحد زملائي كلمني وكان بيعيط وقلقانين والناس اتخضت لما رديت عليهم وطمأنت الناس وكان معايا الموبيل وكنت مع أهلي والمحزن المصادر اللي منزلة الخبر والطريقة المكتوب به شغل يبان إن خبر موثوق فيه وأخدوا صوري كلها من صفحتي بدون استئذان".