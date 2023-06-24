روسيا على صفيح ساخن.. ما تبعات انقلاب "فاجنر"؟

تتسارع التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، بعدما تحولت مجموعة فاجنر من منظمة تقاتل تحت العلم الروسي في أوكرانيا إلى مجموعة متمردة ضد الجيش الروسي، في تصعيد عده بعض المحللين ضربة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذرت روسيا الغرب من أي محاولة لاستغلال التمرد المسلح الذي تنفذه مجموعة فاجنر لتحقيق أهدافه المعادية لروسيا، مؤكدة أن التمرد لن يمنعها من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: نحذر الدول الغربية من أي محاولة لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل، وكل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن العالم بأسره سيكون على شفا كارثة إذا سقطت الأسلحة النووية الروسية في أيدي قطاع الطرق.

وجاء تحذير ميدفيديف السبت من مجموعة فاجنر، التي وصفها بمجموعة قطاع الطرق، واحتمالية استيلائها على الأسلحة النووية الروسية، مع تقدمها نحو موسكو. لافتا إلى أن بلاده لن تسمح لـلتمرد بأن يتحول إلى انقلاب أو أزمة عالمية.

وردا على ذلك، قال رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجن، إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

ونقلت رويترز عن قائد فاجنر قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال بريغوجين: الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقا للخطة.

جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة البيلاروسية موافقة قائد فاجنر على اتفاق يضمن سلامة مقاتليه، لافتة إلى أن الرئيس لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاجنر، وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

داخليا، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الوضع صعب في العاصمة الروسية، معلنا الإثنين يوم عطلة للحد من التنقلات.

وأقر سوبيانين بصراحة في بيان بأن الوضع صعب وبغية التخفيف من المخاطر قرر إعلان الإثنين يوم عطلة، باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.

ودعا سكان العاصمة إلى الحد قدر الإمكان من تنقلاتهم في المدينة، لافتا إلى أن حركة السير قد تمنع على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.