أحمد محسن: 30 يونيو أسست قواعد الجمهورية الجديدة وأنقذت مصر من الانهيار

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو، سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكنوا بإرادتهم الحرة إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، وكان عاما أسودا على الوطن، معقبا: “30 يونيو كانت طوق النجاة للوطن بأكمله”.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مرور 10 سنوات على 30 يونيو 2013، يؤكد أنها أنقذت الوطن من التفتت والحرب الأهلية والفتنة ومن مخطط إخواني مشؤوم كان يحاك لها، منوها: “بالدور الوطنى الرائد، الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في مساندة ودعم ثورة 30 يونيو، وكما هى عادتها في مساندة طموح المصريين وتطلعاتهم، على مدى التاريخ”.

وتابع إن القوات المسلحة انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، في 30 يونيو، إيمانا منها بأن حماية الوطن والانحياز لمطالب ملايين المصريين، هى المهمة الأولى للقوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ.

واختتم النائب أن ثورة 30 يونيو، أحدثت تغييرا جذريا في مجري التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، كما أنها أسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملة وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، والجميع يرى هذا ويشعر به في كل المجالات، ولولا 30 يونيو لكانت مصر تعاني الأمرين حتى اللحظة في الإرهاب والفوضى والظروف المنهارة.