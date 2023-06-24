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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال بالأزهر غدًا

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من الغد الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

ووضع قطاع المعاهد ضوابط وإجراءات القبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي: 2023 / 2024م  بأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو ( 4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائي (المتقدمين الجدد) هو (6  سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

وبيَّن القطاع أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

واختتم قطاع المعاهد الأزهرية أنه يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023م التقديم إلكترونيًّا لابنه / ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة في هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة؛ مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد، والتقديم من خلال هذا الرابط

 https://www.azhar.eg/splash.html?fbclid=IwAR2Z4aVNL_5UUcnwPmmhvWW6FjzK8ohTgoyPZwxKvY02ItM88ZwRdNRLj5g

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