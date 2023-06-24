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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل (فيديو)

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دول العالم لم يعد لديها مساحة للحديث عن التغير المناخي، وتمويل مشاريع التكيف والتخفيف من الانبعاث الكربوني، لأن جميع الدول أصبحت تبحث عن نظام تمويل آخر، خاصة وأن نظام التمويل الحالي لم ينجح. 

وأضاف معيط، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل بعد أن خرجت بعض الدول من أزمة كورونا منهكة، تعاني من ارتفاع التضخم ولم تفق من آثار الوباء، حتى أعقبها الحرب الروسية الأوكرانية، فقامت هذه الدول بسياسات نقدية تشددية، انعكس في صورة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، وارتفاع مستوى الديون، وخدمة الديون.

وأردف: "العالم أصبح يرى أن الأمور تسير في اتجاه  يُهدد منظومة التمويل الدولي، والنظام المالي العالمي أصبح يشبه لعبة الدومنة، مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصورة مشابهة لما حدث في عام 2008، حيث أفلس أكثر من 200 بنك على مستوى العالم، وتحولت الأزمة المالية لأزمة اقتصادية شديدة".

 

وتابع: "مع وجود آثار الحرب، لم يعد العالم يركز على مشكلة المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف والتخفيف، أصبح العالم يبحث عن التعافي من تبعيات وباء كورونا".

وزير المالية محمد معيط

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