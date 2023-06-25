"اختيارتي مدمرة حياتي".. كيفية تفادي الوقوع بعلاقة عاطفية غير صحية

يكافح الكثيرين في هذه الحياة من أجل الحصول على الحب الحقيقي والصحي الذي يدوم، فهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الناس يقعون في أنماط حب غير صحية، ولكن بشكل عام، يمكن تلخيصها في ثلاثة نقاط رئيسية، وفقًا لما ذكره موقع "your tango".

أكد الخبراء، أن الحب الصحي يقوم على تقدير وقبول الشخص الآخر كما هو، دون محاولة تغييره أو فرض رأي عليه، كما يعني الاحترام أن نحترم حدود وخصوصية ورغبات وآراء الشخص الآخر، وأن نسمعه بانتباه وتفهم.

الانجذاب الجسدي:

قد يشعر الناس بالجذب نحو شخص ما بسبب مظهره أو صوته أو رائحته، دون النظر إلى شخصيته أو قيمه أو توافقه معهم، وهذا قد يؤدي إلى علاقات سطحية ومؤقتة، لا تستند إلى الثقة أو الاحترام أو التفاهم.

الحاجة إلى الحب:

كما يشعر الناس بالوحدة أو الفراغ أو الخوف من الرفض، فيحاولون إيجاد شخص يملأ هذه الفجوة في حياتهم، دون التفكير في ما إذا كان هذا الشخص مناسبًا لهم أو لا، فهذا قد يؤدي إلى علاقات تعتمد على الانتظار والتضحية والتسامح مع المعاملة السيئة.

التأثر بالعوامل الخارجية:

قد يتأثر الناس بآراء الآخرين أو المجتمع أو الإعلام، فيختارون شخصًا يلبي تلك المعايير أو التوقعات، دون التأكد من مشاعرهم الحقيقية تجاهه، وهذا قد يؤدي إلى علاقات تفتقر إلى الصدق والانسجام والرضا.

كيفية تفادي الوقوع بالحب الغير الصحي؟

ولتفادي هذه الأنماط غير الصحية من الحب، يمكن إتباع بعض الخطوات المفيدة، مثل التعرف على ذاتك، فقبل أن تبحث عن شخص تحبه، عليك أن تحب نفسك وتقبل نقاط قوتك وضعفك، وأن تعرف ما تريده وما لا تريده في شريك حياتك، فهذا سيساعدك على اختيار شخص يتناسب مع شخصيتك وأهدافك.

لا تجعل حياتك تدور حول شخص واحد فقط، بل حافظ على اهتماماتك وهواياتك وأصدقائك وأسرتك، وابحث عن فرص للتعلم والإبداع والمشاركة في المجتمع، وهذا سيزيد من ثقتك بنفسك وجذابيتك.

لا تخف من التعبير عن مشاعرك وآرائك وحدودك بوضوح واحترام، واستمع إلى ما يقوله الشخص الآخر بانتباه وتفهم، وهذا سيعزز من الثقة والاحترام والتفاهم بينكما.