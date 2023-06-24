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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكي: أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من أي قوات روسية

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من أي قوات روسية، وشدد على أن القوات الروسية ستنتصر في الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رأى العالم اليوم أن أسياد روسيا لا يسيطرون على أي شيء. لا شيء على الاطلاق. فوضى عارمة. الافتقار التام إلى أي إمكانية للتنبؤ".

وأضاف: "أولاً، يجب ألا يخاف العالم. نحن نعلم ما الذي يحمي وحدتنا".

وتابع: "ستكون أوكرانيا بالتأكيد قادرة على حماية أوروبا من أي قوات روسية - ولا يهم من يقودها. سوف نحمي. يعتمد أمن الجناح الشرقي لأوروبا على دفاعنا فقط".

وأكمل: "الجنود الأوكرانيون والبنادق الأوكرانية والدبابات الأوكرانية والصواريخ الأوكرانية هم كل ما يحمي أوروبا من مثل هذه الهجمات التي نراها اليوم على الأراضي الروسية. وعندما ننتقل إلى F-16 أو ATACMS ، فإننا نطور دفاعنا المشترك. حماية حقيقية".

وأردف زيلينسكي: "ثانيًا، يجب أن يكون كل شيء حقيقيًا. حان الوقت ليقول كل فرد في العالم بصراحة إن جميع الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها روسيا ضد أوكرانيا كانت ولا تزال غير مبررة. وعلينا جميعًا أن نركز بشكل حصري على أولوياتنا الأمنية المشتركة".

 

قمة فيلنيوس فرصة تاريخية

وزاد: "الناتو ليس مجرد كلمة أو مجموعة وعود رسمية. هذه ضمانات موثوقة للجميع بعدم تدمير السلام. بدون أوكرانيا، فإن هذه الضمانات لا قيمة لها. بالفعل في يوليو في قمة فيلنيوس فرصة تاريخية لإيجاد حلول حقيقية دون النظر إلى روسيا. أي دولة على الحدود مع روسيا تدعم هذا".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الأوكرانيين سيدافعون عن بلدهم وعن حريتهم ولن يصمتوا وسيفوزن، مردفًا: "وسيحدث ذلك. انتصارنا في هذه الحرب".

ووجه الرئيس الأوكراني سؤالًا إلى الجيش الروسي قائلًا: "ماذا ستفعلون أيها الروس؟، قبل أن يجيب قائلًا: "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، زاد الدمار الذي ستلحقه بروسيا. كلما طالت مدة بقاء هذا الشخص في الكرملين، زادت الكوارث"، في إشارة إلى الرئيس بوتين.

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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحرب الروسية - الأوكرانية حماية أوروبا القوات الروسية قمة فيلنيوس ​الناتو

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