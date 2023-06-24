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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تغذية ينصح بتناول 6 وجبات على مدار اليوم بدلا من ثلاث

وجبات
وجبات

قال الدكتور فراج هارون خبير التغذية، إن تغيير اللايف ستايل مهم من أجل التغذية الصحية السليمة، ويأتي في المقدمة توزيع الوجبات على مدار اليوم ليكون 6 وجبات بدل من 3 وجبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تغيير اللايف ستايل يكون لصحة أفضل وليس لكميات أعلى من الطعام، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات على الهواتف تحدد سعرات الوجبات السريعة.

وأردف: "استهلاك الطعام يجب أن يختلف من شخص لآخر وفقًا للمجهود المبذول، فشخص جالس على المكتب مستحيل يستغرق 2000 سعر حراري".

وأوضح أن تغيير نظام التغذية يمكن أن يصبح علاجًا لمرضى السكر والضغط، وحذر من تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الوقت مخصص لكي يتخلص الجسم من السموم، وتناول الوجبات الدسمة لا يساعد على القيام بهذه الوظيفة.

%90 من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم


وتابع: "النباتيين بيقدروا يعملوا لايف ستايل جيد وتنظيم للوجبات، وأنا شخصيًا كان عندي سكر، لم أعد أعاني من السكر، بعد تنظيم وجباتي، وعمل كنترول للأغذية، محافظ أن يبقى الكبد في أحسن حالاته".

ولفت إلى أن 90% من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم، بسبب سوء التغذية، منوهًا أن القولون العصبي يمكن علاجه بدون أدوية من خلال الأكلات المناسبة.

خبير تغذية لايف ستايل

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