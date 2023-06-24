مقتل شرطى وإصابة اثنين جراء هجوم انتحارى جنوب غرب باكستان

لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح عندما فجرت امرأة انتحارية حزاماً ناسفاً بالقرب من سيارة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في مدينة "تُربت" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة المدينة محمد بلوش أن قوات الأمن عثرت على جثة الانتحارية، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى القريب، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان عبد القدوس بيزينجو الانفجار، معربا عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى من مسئولي الشرطة، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.

