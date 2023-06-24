تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة ٢٠٢٣

يختلف موعد صلاة عيد الأضحى 2023 من محافظة إلى أخرى، حسب اختلاف زمن شروق الشمس في كل منطقة، ففي السطور التالية نقدم مواعيد صلاة عيد الأضحى بالجيزة لعام 2023 وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة ٢٠٢٣

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة ٢٠٢٣، سيكون في تمام الساعة 6:22 صباحاً، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 23.

كما يمكنك أن تصلي في أحد المساجد أو الساحات التي تحددها مديرية الأوقاف، مثل ساحة مسجد مصطفى محمود أو ساحة مسجد الاستقامة أو ساحة مسجد الرحمن.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة القاهرة ٢٠٢٣:

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة القاهرة ٢٠٢٣، سيكون في تمام الساعة 6:21 صباحاً، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 13، يمكنك أن تصلي في أحد المساجد التي تقام بها الجمعة أو في الساحات التي تحددها مديرية الأوقاف حسب كل حي.

فضل صلاة عيد الأضحى:

صلاة عيد الأضحى هي من أعظم الصلوات التي يؤديها المسلمون في السنة، وهي تحمل فيها الكثير من الفضائل والثوابت، ومن فضل صلاة عيد الأضحى، أنها تجمع المسلمين في يوم عظيم، وتزيد من روح التآخي والتعاون والتراحم بينهم.

كما أنها تذكر المسلمين بتضحية إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وبالولاء والطاعة لله تعالى في كل شيء، وأنها تقرب المسلمين من الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد، وتزيد من إيمانهم وخشوعهم.

بالإضافة إلى أنها تغفر للمسلمين ذنوبهم وخطاياهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عامود من عظامك يغفر له بكل تكبيرة" (رواه ابن ماجة)، كما أنها ترفع درجات المسلمين في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لك في يوم عرفة يرفع الله به أقوامًا فوق سبع سماوات" (رواه الترمذي).