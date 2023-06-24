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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوت ميركاتو: النصر السعودي يفاوض أنطوان جريزمان لضمه

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

أفادت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد معارًا من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، لمدة موسمين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن نادي النصر يستهدف التعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولعب جريزمان 48 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد خلال الموسم المنصرم، وسجل 16 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي نادي النصر، التقوا ممثلي جريزمان في العاصمة الإنجليزية لندن، الأسبوع الماضي لاستطلاع الأجواء ورد الفعل بخصوص الصفقة، ودراسة إمكانية إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يوافق أتلتيكو على رحيل جريزمان بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي في الفترة الماضية، والراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب.

ويتضمن عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا قيمته 25 مليون يورو.

أنطوان جريزمان اتلتيكو مدريد النصر السعودي فترة الانتقالات الصيفية جريزمان

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