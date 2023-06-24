كريم محمود عبدالعزيز: قصة "بيت الروبي" حمستني للمشاركة في العمل

كشف النجم كريم محمود عبد العزيز عن كواليس فيلمه السينمائي الجديد “بيت الروبي” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وقال كريم محمود عبد العزيز في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الورق وأحداثه المتماسكة الهادفة سبب رئيسي لموافقته عليه، لافتًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز وكل فريق العمل، لافتًا إلى أنه شرف له المشاركة في بطولة فيلم يخوضه نجم بحجم "عبد العزيز" والذي يعتبره بمثابة أخ له ويكن كل الحب والاحترام له.

وعن أغنية "سمع هس" أعرب "كريم" عن سعادته الشديدة بردود الأفعال حولها، والتي فاقت التوقعات، مشيرًا إلى أن محمود العسيلي أشعل أجواء الأغنية واستمتع بكواليسها برفقته وكريم عبد العزيز.

وأضاف أن الفيلم يناقش موضوع عصري ومتواجد بكل بيت مصري، وهدف العمل إبراز سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا التي تعتبر سلاح ذو حدين، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وعن تكرار التعاون مع المخرج بيتر ميمي قال كريم محمود عبد العزيز، إنه يشعر بالارتياح بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي خاصة وأن هناك كيميا فنية بينهما وتوارد كبير في أفكارهم وتسيطر حالة من التفاهم بينهما، مؤكدًا أن العمل الجيد هو الذي يجذبه للمشاركة فيه فلم يستطع تحديد استمرار التعاون مع مخرج بعينه.

وتصدر فيلم "بيت الروبي" شباك التذاكر بعد 3 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائية وحقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بقيمة 4,100,713 جنيه بعد أن حقق يوم الخميس إيرادات بلغت 3 ملايين و29 ألفًا و760 جنيهًا، وحقق يوم الأربعاء 2 مليون جنيه و93 ألفًا، لتصل كل إيراداته إلى 9 ملايين جنيه و220 ألفًا، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمة في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".