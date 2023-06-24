ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سلسلة "تحولات" بالتعاون مع المركز العربي للصحافة تصدر 3  مجموعات شعرية جديدة

شمس مستعجلة
شمس مستعجلة

صدر حديثاً عن سلسلة تحولات بالتعاون مع  المركز العربي  للصحافة  ثلاثة مجموعات شعرية وهي كالتالي: "بنات البدء المجازات" للشاعر السعيد عبد الغني، و"شمس مستعجلة “ للشاعر أسامة إسبر، و”المكان الذي يتراص فيه الغرقى" للشاعر نصيف الناصري.

 

 

 ونقرأ من المجموعة الشعرية " بنات البدء ،المجازات " للشاعر السعيد عبد الغني 

 

اعذرني إن كفرت / معبودي لا يحبني/ أنا أفترض/ وسط الافتراضات المتوترة /في معادلات الوصف ، لمعة مضمنة في الظل وفي رماد الظهور.

أزاحمك في ذاتي روح ملونة لها قداس وتراتيل ضدي أزاحمك كرب وربة في شرنقة الأزل .

ونقرأ من المجموعة الشعرية "شمس مستعجلة " للشاعر أسامة إسبر

من شرر يقدح على الصخور/ تشتغل نار الموجة/ وتمتد في هشيم / وكنت أنا الذي يرى / لب أبيض يتأجج في غابة سماوية / حتى أنني نسيت زرقة / مباحة على سريرها / وتحولت عيناي إلى ريش / في أجنحة صارعت كي تعلو / وحين لم تفلح في الطيران / وتكسرت داخل إطارها / في أقل من لحظة.

 ونقرأ من المجموعة الشعرية "المكان الذي يتراص فيه الغرقى" للشاعر نصيف الناصري، لم أكن على دراية بردة فعلها وقلت لها / إني آمرك في البعد عن النساء / اللواتي يضللن المرضى / ظهر الائتلاق في وجهها / واستحصلت من الرب على أجمل كوخ في الفردوس / كانت ممرضة وصورتها منقورة في عيادة الزمن .

يذكر ان سلسلة تحولات هو مشروع ينشر دوريًا، شعر الأجيال الشابة جاء بالتعاون  مع المركز العربي للصحافة يشرف عليها الشاعر والمفكر العربي  أدونيس.

 يذهب المشروع إلى  تحقيق رؤيته وطرق تعبيره، قطيعة جمالية وفكرية مع الشعر السائد، وكذلك يؤسس لعلاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والشيء، وبين كتابة الشعر من جهة، وقراءاته، وفهمة وتلقيه من جهة ثانية ومعنى ذلك أن يكون فيه ما يؤسس لأفق آخر في الكتابة الشعرية العربية جماليًا ومعرفيًا.

سلسلة تحولات المركز العربي للصحافة بنات البدء المجازات شمس مستعجلة المكان الذي يتراض فيه الغرقى

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

فى بيان رسمى.. لجنة ثلاثية لإدارة النادى الإسماعيلى ورسالة لجماهير النادى

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«أسوشيتد برس» تكشف سبب انسحاب السعودية من تنظيم مونديال 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية