سلسلة "تحولات" بالتعاون مع المركز العربي للصحافة تصدر 3  مجموعات شعرية جديدة

صدر حديثاً عن سلسلة تحولات بالتعاون مع المركز العربي للصحافة ثلاثة مجموعات شعرية وهي كالتالي: "بنات البدء المجازات" للشاعر السعيد عبد الغني، و"شمس مستعجلة “ للشاعر أسامة إسبر، و”المكان الذي يتراص فيه الغرقى" للشاعر نصيف الناصري.

ونقرأ من المجموعة الشعرية " بنات البدء ،المجازات " للشاعر السعيد عبد الغني

اعذرني إن كفرت / معبودي لا يحبني/ أنا أفترض/ وسط الافتراضات المتوترة /في معادلات الوصف ، لمعة مضمنة في الظل وفي رماد الظهور.

أزاحمك في ذاتي روح ملونة لها قداس وتراتيل ضدي أزاحمك كرب وربة في شرنقة الأزل .

ونقرأ من المجموعة الشعرية "شمس مستعجلة " للشاعر أسامة إسبر

من شرر يقدح على الصخور/ تشتغل نار الموجة/ وتمتد في هشيم / وكنت أنا الذي يرى / لب أبيض يتأجج في غابة سماوية / حتى أنني نسيت زرقة / مباحة على سريرها / وتحولت عيناي إلى ريش / في أجنحة صارعت كي تعلو / وحين لم تفلح في الطيران / وتكسرت داخل إطارها / في أقل من لحظة.

ونقرأ من المجموعة الشعرية "المكان الذي يتراص فيه الغرقى" للشاعر نصيف الناصري، لم أكن على دراية بردة فعلها وقلت لها / إني آمرك في البعد عن النساء / اللواتي يضللن المرضى / ظهر الائتلاق في وجهها / واستحصلت من الرب على أجمل كوخ في الفردوس / كانت ممرضة وصورتها منقورة في عيادة الزمن .

يذكر ان سلسلة تحولات هو مشروع ينشر دوريًا، شعر الأجيال الشابة جاء بالتعاون مع المركز العربي للصحافة يشرف عليها الشاعر والمفكر العربي أدونيس.

يذهب المشروع إلى تحقيق رؤيته وطرق تعبيره، قطيعة جمالية وفكرية مع الشعر السائد، وكذلك يؤسس لعلاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والشيء، وبين كتابة الشعر من جهة، وقراءاته، وفهمة وتلقيه من جهة ثانية ومعنى ذلك أن يكون فيه ما يؤسس لأفق آخر في الكتابة الشعرية العربية جماليًا ومعرفيًا.