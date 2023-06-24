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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة دمياط" تستعد لإطلاق مبادرة 100 يوم صحة

صحة دمياط
صحة دمياط

اجتمع اليوم السبت، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية لمناقشة استعدادات مديرية الصحة  لإطلاق حملة "100 يوم صحة" غدا الأحد بدمياط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

خلال اللقاء تم مناقشة اماكن  تواجد الفرق الثابتة والمتنقلة لحملة "100 يوم صحة" والتى ستضم فرق طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة وفرق التوعية الصحية  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف الدعاية والإعلان عن مبادرة ١٠٠ يوم صحة بمختلف الوسائل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة أماكن التجمعات .

حيث تقدم الحملة خدماتها بالمجان للمواطنين بدءا من غد الأحد وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر ٢٠٢٣، مشدداً على تجهيز الأطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتنقلة وذلك  لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٤٧ مواطن، حيث تم تحويل ٥ حالات من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، فضلاً عن إجراء ٤٥٦ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٤٢ حالة والسونار لـ ٢٧حالة .

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