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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": قوات "أحمد" الشيشانية وصلت لـ"روستوف" دون اشتباكات مع "فاجنر"

روسيا
روسيا

كشف حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، تطورات الوضع في روسيا بعد تمرد قوات فاجنر واقتحامهم مقر قيادة الجيش في روستوف.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن عناصر من قوات "أحمد" الشيشانية قد وصلت إلى مدينة "روستوف"، مؤكدًا أن الخبراء يقولون إن الهدف من وجودها هو تدخلها لحل الخلافات وأنه حتى الآن لم تحدث أي اشتباكات بينهما.

وتابع أن قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين، قال إن قواته دخلت ضواحي موسكو، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده حتى الآن من قبل القيادة الروسية.

نزع لافتات فاجنر من روسيا بعد تمردها

وأشار إلى أن السلطات الروسية بدأت بإزالة اللافتات التي كانت تدعم مجموعة "فاجنر" وكان مكتوب عليها الدعوة للمواطنين للانضمام إليهم للمشاركة في العملية الأوكرانية، متابعًا أن الجميع يترقب ويتحدث عن سيناريوهات لحل أزمة التمرد والبعض يقول إن فاجنر من الممكن أن تسلم أسلحتها ويتم حل الأمر سلمي، وأشار البعض إلى أن قائد فاجنر قام بذلك بسبب تجاهله في انتصارات باخموت، كما استبعد البعض قيام حرب أهلية بروسيا، لأن عدد قوات "فاجنر"، قليلة جدًا مقارنة بالجيش الروسي.

 

مراسل القاهرة الاخبارية قوات أحمد الشيشانية روستوف اشتباكات لافتات فاجنر تمرد قائد قوات فاجنر

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