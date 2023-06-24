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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلى 3 سنوات

حسين الشحات
حسين الشحات

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى 2026 بشكل نهائي.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر أحمد شوبير، مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أن حسين الشحات جدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وارتبط اسم الشحات بالرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، والانتقال لفريق أم صلال القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.
وانضم الشحات للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من نادي العين الإماراتي.

ولعب الشحات 172 مباراة منذ انضمامه للأهلي، وسجل 39 هدفًا وصنع 42 لزملائه في الفريق.

وساهم الشحات في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المنقضي، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة لعبها مع الفريق.
ويملك الشحات رصيدًا دوليًا مع منتخب مصر، شارك خلاله في 7 مباريات دون المساهمة في أي هدف حتى الآن.

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