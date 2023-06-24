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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير يضع عدة مقترحات لتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

وضع الدكتور كريم عادل ‏الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية‏ لدى ‏حزب الجيل الديمقراطي،‏ عدة مقترحات لتطوير منظومة الإدارة في شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه من ضمن هذه المقترحات أنه يتطلب العمل على عدة جوانب، ومنها:

1- يجب على الوزارة وضع خطط استراتيجية واضحة ومحددة بدقة، وتحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية المطلوب تحقيقها. ينبغي تحديد الأولويات وتوزيع المهام بين مختلف الإدارات والقطاعات الفرعية بطريقة فعالة.

2- يجب على الوزارة تحسين البنية التحتية اللازمة للإدارة، وتحديث الأنظمة والبرامج الحاسوبية المستخدمة وتوفير الأدوات المناسبة لتحسين الإنتاجية والكفاءة.

3- ينبغي على الوزارة تحسين العمليات وتبسيطها وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتبني الممارسات الحديثة والتقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد.

4- يجب على الوزارة تطوير الموارد البشرية المتاحة لديها وتحسين مهاراتها وقدراتها. ينبغي توفير الدعم والتدريب المناسب للموظفين لتحسين أدائهم وتعزيز أداء الوزارة بشكل عام.

5- ينبغي على الوزارة الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة وتوفير المعلومات اللازمة للجمهور والموظفين والشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى مثل مايلي: 

1- يجب أن تكون الشركات قادرة على تنمية ثقافة تنظيمية تشجع على الإبداع والابتكار والعمل الجماعي. ينبغي على الشركات تمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تشجع على التعاون وتحفيز العمل الجماعي.

 

2- ينبغي على الشركات تعيين قادة فعالين ومؤهلين لتحقيق الأهداف وتنمية الموارد البشرية المتاحة لديها. يجب أن تتمتع القيادة بالقدرة على تحفيز وتحفيز الموظفين وتنمية الثقة بينهم.

 

3- يجب على الشركات تحديد الأهداف الاستراتيجية الواضحة والمحددة بدقة، وتوفير الدعم اللازم لتحقيقها. ينبغي على الشركات أيضًا تحفيز الموظفين على تحقيق هذه الأهداف وتقديم التقارير المناسبة لتقييم التقدم.

 

4- ينبغي على الشركات توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير الموارد البشرية وتحسين مهاراتها وقدراتها. يجب توفير الدعم للموظفين لتحسين أدائهم وتعزيز أداء الشركة بشكل عام.

 

الجيل الديمقراطي التقنيات الحديثة التدريب الاولويات القطاعات المؤشرات الرئيسية الديمقراطي الحديث التنظيمي

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