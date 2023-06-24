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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتسبات ثورة 30 يونيو في ورش وفعاليات للأطفال بثقافة أسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة 30 يونيو، قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى والكورال، والتي تغنت بباقة الأغاني الوطنية احتفالًا بذكرى الثورة، قدمتها الفرقة بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد.

كما أقيمت عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، فمن خلال ورشة الأشغال الفنية قامت الفنانة نهال عصام الدين فتحي بعمل مجموعة كبيرة من الأشكال الجمالية بمشاركة الأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون والفوم جليتر الملون والألوان والأشکال المختلفة، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيال الأطفال لتنمية الخيال لديهم، وورشة رسم احتفالًا بذكرى الثورة.

وفي سياق متصل وضمن الفعاليات المتنوعة والمكثفة للقصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقيمت ورشة حكي للأطفال تناولت مكتسبات ثورة 30 يونيو، ومسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع المستمر مع هبة عبود، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الاطفال في الشعر والقصة والحكي، وختاما أقيمت ورشة للكروشيه قدمتها سوسن سيد الدين، وورشة للفنون الشعبية تدريب الفنان خالد نصر وورش أشغال فنية وطباعة للفنانة ميادة شريت.

وضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل، شهد مسرح قصر ثقافة السويس، العرض المسرحي "مملكة القرود".

تدور الأحداث حول الطفلة زغلولة التى تعبر من خلال الكتاب السحري إلى عالم الحواديت، وإذا بها في إحدى الغابات مع مجموعة من القرود والأسود وغيرها من الحيوانات، حيث تحدث خيانة من القرد لمجموعته متفقا مع الأسد على إرسال قرد كوجبة للأسد، فيتناقص عدد القرود مما يثير حفيظتها فيجتمعوا بحيوانات الغابة للبحث عن حل، ثم يستعينوا بالفيل لإنقاذهم من الأسد، ولكنه برغم ضخامته ارتعد من الأسد خوفًا.

يناقش العرض قيما وحكما حياتية لتأكيد أن القوة هي قوة الفكر وحكمة العقل، والتعاون من أهم السمات التي يجب أن تسود بيننا، وتتناول المسرحية فكرة تكامل العقل والجسد معا في إنجاز المهام ومواجهة الأخطار.

العرض تأليف سمير عبد الباقي، إضاءة محمد التنجيري، استعراضات نسرين نصيف، إعداد ومخرج منفذ نسرين نصيف، تصميم ديكور محمد أبو عمر، تنفيذ ديكور محمد التنجيري، تنفيذ ملابس رحاب، نور الهدى، إخراج محمد التنجيري.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب المسرحي سعيد حجاج، مهندسة الديكور نهلة مرسي، والمخرج المسرحي ناصر عبد التواب.

"مملكة القرود" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدم بإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ذكرى ثورة 30 يونيو ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط فرقة الموسيقي والكورال

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