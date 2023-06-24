تامر حسني ينضم لـ"تريند يوتيوب" بأغنية "هرمون السعادة" من فيلم "تاج" (فيديو)

انضم النجم تامر حسني إلى تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية بعنوان “هرمون السعادة” والتي طرحها الساعات الماضية كأغنية دعائية لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.

واحتل فيديو كليب أغنية “هرمون السعادة” الذي تضمن مشاهد من أحداث فيلم “تاج” المركز الخامس لتريند “يوتيوب” وحققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة في أقل من يوم واحد منذ طرحها.

أغنية “هرمون السعادة” تعاون فيها تامر حسني مع كل من الشاعر الغنائي أحمد جابر، والملحن علي الخواجه، والموزع الموسيقي حاتم محسن، والأغنية تسجيل ومكساج مودى منير، وماستر على فتح الله.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم “تاج” بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى بيت الروبى بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، وتاج بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، ومستر إكس بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب.