ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ينطلق 9 يوليو.. فتح باب الاشتراك فى معرض الأوبرا الثانى للكتاب

معرض الأوبرا للكتاب
معرض الأوبرا للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أنه تم فتح باب الاشتراك في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي ينطلق خلال الفترة من 9 يوليو حتى 18 يوليو المقبل، في ساحة الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد من دور النشر، وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وكشفت صفحة الإدارة العامة للمعارض، في بيان لها: "السادة الناشرين الأفاضل.. يرجى العلم بأنه تم فتح باب الاشتراك لمعرض الأوبرا الثاني للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 يوليو حتى 18 يوليو 2023.. بالتوفيق للجميع".

وتجري حاليًا التجهيزات النهائية لإقامة معرض الأوبرا للكتاب خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد عدة اجتماعات متتالية لوضع التجهيزات النهائية الخاصة بالدورة الثانية.

وكانت قد احتضنت دار الأوبرا المصرية، الدورات الـ14 الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب عند انطلاقه، بشكل منتظم منذ عام 1969، حتى عام 1983، بأرض المعرض بالجزيرة، إلى أن تم التفكير في مكان أوسع ليستوعب أكبر عدد ممكن من الجمهور، وانتقل المعرض بالفعل إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر، واستمر هناك لسنوات طويلة، إلى أن انتقل إلى مقره الجديد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وأصبح من أكثر المعارض شهرة وعراقة، وشهد إقامة دورة اليوبيل الذهبي عام 2019 حتى الآن.

وكان قد استضاف المجلس الأعلى للثقافة، أبريل الماضي، معرض الكتاب المسرحي في دورته الثانية، الذي نظمته لجنة المسرح ببهو المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية، وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن هذا المعرض جاء كثمرة للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة مع أبرز المؤسسات المعنية بالنشر فى مصر، ومن بينها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة، المركز القومي للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الأوبرا الثاني للكتاب ساحة الهناجر دار الأوبرا المصرية الإدارة العامة للمعارض معرض الأوبرا للكتاب

الأكثر قراءة

قائد "فاجنر" يتوعد بتدمير من يعترض طريقه إلى موسكو

يفجينى بريجوجين.. قصة صعود صاحب فاجنر من السجون إلى قيادة الحروب والتمرد

كلب ضال يعقر 11 مواطنًا فى جزيرة الدهب

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

مصادر فى الزمالك تكشف تطورات عودة أشرف بن شرقى

مواطنون عن مبادرة كلنا واحد: أسعار اللحوم أقل بـ35 % عن محلات الجزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية