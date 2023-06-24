ينطلق 9 يوليو.. فتح باب الاشتراك فى معرض الأوبرا الثانى للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أنه تم فتح باب الاشتراك في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي ينطلق خلال الفترة من 9 يوليو حتى 18 يوليو المقبل، في ساحة الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد من دور النشر، وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وكشفت صفحة الإدارة العامة للمعارض، في بيان لها: "السادة الناشرين الأفاضل.. يرجى العلم بأنه تم فتح باب الاشتراك لمعرض الأوبرا الثاني للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 يوليو حتى 18 يوليو 2023.. بالتوفيق للجميع".

وتجري حاليًا التجهيزات النهائية لإقامة معرض الأوبرا للكتاب خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد عدة اجتماعات متتالية لوضع التجهيزات النهائية الخاصة بالدورة الثانية.

وكانت قد احتضنت دار الأوبرا المصرية، الدورات الـ14 الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب عند انطلاقه، بشكل منتظم منذ عام 1969، حتى عام 1983، بأرض المعرض بالجزيرة، إلى أن تم التفكير في مكان أوسع ليستوعب أكبر عدد ممكن من الجمهور، وانتقل المعرض بالفعل إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر، واستمر هناك لسنوات طويلة، إلى أن انتقل إلى مقره الجديد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وأصبح من أكثر المعارض شهرة وعراقة، وشهد إقامة دورة اليوبيل الذهبي عام 2019 حتى الآن.

وكان قد استضاف المجلس الأعلى للثقافة، أبريل الماضي، معرض الكتاب المسرحي في دورته الثانية، الذي نظمته لجنة المسرح ببهو المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية، وقال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن هذا المعرض جاء كثمرة للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة مع أبرز المؤسسات المعنية بالنشر فى مصر، ومن بينها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة، المركز القومي للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف.