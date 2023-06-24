النيابة تطلب التحريات عن اقتحام شقة بائع في المعصرة

أمرت نيابة مايو وحلوان الجزئية، اليوم السبت، طلب تحريات المباحث حول واقعة اقتحام شقة أحد الأشخاص بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة المعصرة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى بائع متجول.

وتبين قيام شقيق طليقة المذكور، ونجليه، بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.