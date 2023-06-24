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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد "فاجنر" يتوعد بتدمير من يعترض طريقه إلى موسكو

فاجنر
فاجنر

هدد قائد قوات "فاجنر" الروسية شبه العسكرية، بالزحف إلى موسكو، متوعدًا بتدمير كل من يعترضه.

ووفقًا لتقرير قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن رجال "فاجنر" عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، وهم موجودن الآن في مدينة روستوف جنوب روسيا.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن عناصر "فاجنر" هددوا بأنهم سيدمرون كل من يعترض طريقهم، معلنين استعدادهم للمواصلة حتى النهاية، حسبما أعلنت وكالة "رويترز"، نقلًا عن يفجيني بريجوجين.

وقال قائد قوات فاجنر إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختار الطريق الخطأ، وإن روسيا سيكون لها رئيس جديد قريبًا.

فيما رد الرئيس الروسي على تمرد فاجنر: "إن الذين نظّموا التمرد المُسلَّح ورفعوا السلاح ضدنا خانوا روسيا، والرد على ذلك سيكون صارمًا وقاسيًا".

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