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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب": لقاء الرئيس السيسى بنظيره الجنوب إفريقى جاء فى وقت جيد

هند رشاد
هند رشاد

ثمّنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، في باريس مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وأضافت النائبة هند رشاد، أن مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان منذ عام 1994 بعلاقات اقتصادية قوية، وإن كانت لا تعكس حجم وقوة العلاقات السياسية بين الدولتين، وهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في العديد من المجالات الأخرى.

ولفتت النائبة هند رشاد، إلى أن هذا اللقاء جاء في وقتٍ جيد جدًا، من أجل تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن هناك العديد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري دراستها ومراجعتها من الجانبين.

كما أشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلًا عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

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