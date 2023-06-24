غدًا.. استكمال نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

تستكمل محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" ومنع ظهوره إعلاميًا على شاشة تلك القناة وبجميع القنوات الفضائية .

وقالت الدعوى، إن طلب الوقف بسبب ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة، والتي تمثلت في استغلاله الدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه أي دليل أو سند صحيح، قاصدًا من ذلك نشر حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام.