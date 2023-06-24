جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

ترحيب واسع قابل به المصريون زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مصر، والتي يقوم بها هذه الفترة مع أسرته لقضاء عطلته، الأمر الذي جعل تلك الزيارة تشعل محركات البحث متصدرة إياها.

زيارة "جوارديولا" جاءت من خلال الاتفاق مع واحدة من الشركات الخاصة بهدف قضاء عطلته في مصر وزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان.

بدأ برنامج زيارة المدرب الإسباني إلى مصر، أمس الجمعة، بزيارة أهرامات الجيزة والمتحف القومى للحضارة بمدينة الفسطاط، كما شاهد مقتنيات المتحف وما يتضمنه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كذلك قام بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعبر عن إعجابه الشديد بمسجد محمد علي وتصميم قبابه ومآذنه الرائعة التي جعلته تحفة معمارية.

من هو "بيب جوارديولا"؟

"بيب جوارديولا" هو مدرب فريق مانشستر سيتي الحالي، وصاحب موسم استثنائي مع الفريق، إذ استطاع أن يمكن فريقه من إحراز الثلاثية التاريخية، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق “بيب جوارديولا” إنجازًا تاريخيًا أيضًا مع "مانشستر سيتي" بحصوله على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي للمرة الثالثة على التوالي.

كما يملك "بيب جوارديولا" فرصة كبيرة للحصول على 3 ألقاب أخرى، وهي كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

كيف استقبلت هيئة تنشيط السياحة المصرية المدرب الإسباني الشهير؟

من جهتها، قامت هيئة تنشيط السياحة بالاتفاق مع الشركة المنظمة لعطلة مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأسرته، على استقبالهم وتقديم الهدايا التذكارية.

كما دعته لمأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، كما تم إهداؤه هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون، وأبدى إعجابه الشديد بها، كما أكد أنه سيحتفظ بها كتذكار تاريخي في ملعب مانشستر سيتي، وذلك ليتيح الفرصة للجميع للاستمتاع برؤية نموذج مجسم عن الآثار المصرية.

المصريون عبروا بطريقتهم عن ترحيبهم به

عبر المصريون عن ترحيبهم بزيارة المدرب الإسباني بعدد من الطرق، ففي أثناء زيارته أهدى أحد الشباب الأقصري ويدعى عمر ياسر المدرب الإسباني "بورتريه" رسمه بيديه خلال زيارته لمعابد الكرنك، ثم التقطا سويًا صورة تذكارية تجمعهما معًا أظهرت الفرحة الشديدة التي بدت على المدرب بهدية الشاب.

حديث لوسائل التواصل الاجتماعي

عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبستخدام أدوات البحث المختلفة، ظهر تفاعل كثير من المصريين مع الزيارة.

وكشف "الدستور" من خلال أدوات تحليل البيانات المختلفة وباستخدام أداة تحليل البيانات social-searcher تبين أنه تم تداول 148 منشورا، وحصل موقع الـ"يوتيوب" على النسبة الأكبر في تداول الفيديوهات الخاصة بزيارة جوارديولا.

أما وباستخدام أداة التحليل tweet binder، تبين أنه تم تداول 168 تغريدة ومثلت إعادة التغريد النسبة الأكبر فيهما بواقع 127 تغريدة.

كبير المرشدين السياحيين: زيارة هامة ولكن تحتاج إلى وعي شعبي

أكد حسام النجم، وكيل المرشدين السياحيين في حديثه لـ"الدستور"، أهمية زيارة المدرب الإسباني جوارديولا، وغيرها من الزيارات الخاصة بالمشاهير، موضحًا أنها تسهم بدور كبير في الترويج للسياحة المصرية في كل بلدان العالم، خاصة أن مصر لا تضاهيها دولة في العالم في المعالم الأثرية والتاريخية.

وتابع أنه في الوقت نفسه يتطلب مثل هذه الزيارات إلى المزيد من الوعي الشعبي للمواطنين في كيفية التعامل مع هؤلاء السياح وغيرهم، مشيرًا إلى ضرورة الاحتفال بهم كما يحدث ولكن مع الحفاظ على مساحة الخصوصية لدى هؤلاء المشاهير، التي يرغبون فيها عند زيارتهم إلى مصر، خاصة لو كانت الزيارات خاصة وأسرية.

الرئيس التنفيذى لهيئة التنشيط السياحي: تأثيرها قوي على الترويج السياحي لمصر

في هذا الصدد، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن زيارات المشاهير لمصر مثل هذه الزيارة لها تأثير قوي على الترويج السياحي.