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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميكالي": ثقتى كبيرة فى لاعبى المنتخب الأوليمبى لتحقيق الفوز على النيجر

ميكالي وإبراهيم عادل
ميكالي وإبراهيم عادل

قال البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أنه يتطلع لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر غدا فى مستهل مشواره القاري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الكاف المدير الفنى للفراعنة وحضره مواطنه تياجو المدرب العام وإبراهيم عادل كابتن المنتخب ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

وأضاف ميكالي قائلًا: “نرحب بالسادة الإعلاميين جميعا ، قناعاتي أن كل  المباريات صعبة ، وان البطولة قوية ، وكل المنتخبات المتاهلة تتساوى فى الاحلام المشروعة  ، نحن درسنا كل منافسينا جيدا، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وتابع: “شاهدنا منتخب النيجر ونحترمه جيدا وفى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة فى لاعبينا”.

ومن جانبه، قال إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي: “سعيد بتواجدي معكم ، وأؤكد لكم أننا  جاهزون للبطولة بشكل عام ، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حده ولكل مرحلة ظروفها  ، نحن الآن فى حالة تركيز على لقاء النيجر وهدفنا اجتياز  ضربة البداية فى الوقت الحالى،  كل زملائي اللاعبين فى حالة حماس وتركيز وكلنا ندرك أهمية البطولة ، ولدينا   جهاز فنى محترف وعلى أعلى مستوى وتعلمنا منه الكثير ، نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا فى الملعب ، وتقديم أداء قوي ،  ونصل إلى  أبعد نقطة فى البطولة ، وأتمنى من الجميع مساندة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية”.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم كل من المغرب وغانا وغينيا والكونغو، بينما تضم المجموعة الثانية كل من مصر ومالى والجابون والنيجر.

ويتأهل صاحبا الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجة فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط .

ويلعب الخاسرين بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأوليمبي المنتخبات المتأهلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كأس الأمم الأفريقية تحت 23 النيجر

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