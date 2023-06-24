إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية.. والمواطنون: "السعر حلو جدًا واللحمة نضيفة"

طرحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك لمساعدة الأهالي من أجل الهروب من براثن جشع التجار، والجزارين، الذين رفعوا أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وجاءت أسعار اللحوم الحمراء فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو التالى:

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد.

اللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد.

اللحوم الضاني الطازجة الواردة من كينيا بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد.



ورصدت" الدستور" توافد المواطنين على منطقة الجيزة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.



وقال أحمد محمد ، البالغ من العمر 26 عام، أحد القاطنين في شارع السلام التابع لحي العمرانية الغربية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة ، لـ"الدستور" إن اللحوم الحمراء في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أفضل اللحوم المطروحة في الأسواق، وذلك لأن جودتها عالية جدًا.



فيما التقطت هدى عبدالفتاح، البالغة من العمر 65 عام، إحدى القاطنات في شارع المترو، في حي العمرانية الغربية التابع لحي العمرانية في محافظة الجيزة، أطراف الحديث قائلة لـ" الدستور": إنها اشترت 5 كيلو من اللحوم الحمراء من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ونوهت أنه يمكن شراء اللحوم بنقاط الدعم الخاصة بالتموين".



وأضاف عبدالعال أحمد، أحد أهالي شارع مستشفى الصدر، التابعة لمنطقة العمرانية الغربية في حي العمرانية، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن اللحوم الحمراء في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أسعارها في متناول الجميع، والخيارات كثيرة.