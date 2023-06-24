ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 فى حادث انقلاب تروسيكل ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ على بطريق مصرـ أسوان الزراعي، أسفر عن إصابة 6 سيدات وطفلة اليوم، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ على، أسفر عن إصابة 5 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي.

حادث انقلاب تروسيكل قرية الشيخ على مصر ـ أسوان الزراعى اللواء أسامة حلمي مستشفى بني سويف التخصصي

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير حدائق الفسطاط

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لابد أن يكرهونها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية