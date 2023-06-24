إصابة 6 فى حادث انقلاب تروسيكل ببنى سويف

وقع حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ على بطريق مصرـ أسوان الزراعي، أسفر عن إصابة 6 سيدات وطفلة اليوم، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ على، أسفر عن إصابة 5 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي.