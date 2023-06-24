بعد فوز أمريكا بالاستضافة.. أبرز المعلومات عن كأس العالم للأندية 2025

حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على شرف استضافة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، أمس الجمعة، استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للأندية في نسخة عام 2025، والتي ستشهد نظامًا جديدًا.

وكانت بطولة مونديال الأندية تُقام بمشاركة 7 أندية طوال السنوات الماضية، ولكن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر زيادة الأندية لزيادة قوة المنافسة، ومنح الفرصة لأكبر عدد من الفرق للمشاركة.

كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، وذلك على النحو التالي:

1- ستُقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات.

2- تُعد هذه هي النسخة الأولى التي ستُقام منها بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، بواقع 12 ناديًا من أوروبا، 6 أندية من أمريكا الجنوبية، 4 أندية من أفريقيا، 4 أندية من آسيا، 4 أندية من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

نظام التأهل لكأس العالم للأندية 2025

1- أشار "فيفا" إلى أن القارات التي يشارك منها أكثر من 4 أندية (الممثلة في أوروبا وأمريكا الجنوبية)، يتأهل منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها.

2- القارات التي يشارك منها 4 أندية (مثل: أفريقيا وآسيا)، يتأهل منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024.

3- القارات التي يُشارك فيها فريق واحد (مثل أوقيانوسيا) يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة الأربع السنوات من 2021 إلى 2024.

الفِرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

1- الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا في أعوام 2020، 2021 و2023).

2- الوداد المغربي (بطل دوري أبطال أفريقيا في عام 2022).

3- ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2022).

4- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2023).

5- تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2021).

6- الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا في عام 2022).

7- أوراوا الياباني (بطل دوري أبطال آسيا في عام 2023).

8- بالميراس البرازيلي (بطل قارة أمريكا الجنوبية في عام 2021 ).

9- فلامينجو البرازيلي(بطل قارة أمريكا الجنوبية في عام 2022).

10- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف في عام 2021).

11- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف في عام 2023).

12- سياتل الأمريكي (بطل كونكاكاف في عام 2022).