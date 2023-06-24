ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجاريةالمتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة أسفرت عن تحرير محضر برقم ٨٥٦٧ جنح كفر صقر، وتم التحفظ على مواد غذائية مجهول المصدر سكر على كمية قدرها ١٦٠ شيكارة وزن الشيكارة ٥٠ كيلو أي كمية قدرها ٨ أطنان كانت محملة على سيارة جامبو نصف نقل وغير محتفظ بالمستندات والفواتير وتم تسليمها لفرع جملة كفرصقر على سبيل الأمانة وتسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر للعرض على النيابة العامة.

كما قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، وتم تحرير 6 محاضر بأرقام ٨٥٥٤ و٨٥٥٥ ٨٥٥٦ و ٨٥٥٧ و ٨٥٥٨ و ٨٥٥٩ جنح كفر صقر، ضد أصحاب أنشطة تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار.