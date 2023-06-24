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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استنفار بين لجان السياحة بالمطارات ومكة والمدينة استعدادًا لبدء مناسك الحج

تواصل اليوم السبت وصول آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة. يتم وصولهم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة في آخر رحلات الطيران استعدادًا لأداء الحج هذا العام. 

وأعلنت السلطات السعودية حالة الاستنفار لاستقبال الحجاج والتأكد من وصولهم إلى أماكن إقامتهم، وأعلنت بعثة الحج السياحي حالة الاستنفار القصوى بين لجانها لمتابعة وصول حجاج شركات السياحة. 

وزارت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ولقاء العديد منهم للتأكد من سلامتهم. تم التأكد أيضًا من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وترفع رئيس البعثة، تقارير دورية عن أحوال الحجاج إلى وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم.

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