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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالحليم وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم وحنا هارون جندى.

بداية الأحداث عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 أكياس من الهيروين وزنت 3 جرامات كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

محكمة جنايات سوهاج عاطل المشدد 6 سنوات غرامة 100 ألف جنيه الهيروين

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