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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": لا شكاوى بامتحانات الجغرافيا لمدارس المكفوفين اليوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي عدد (255) طالبا وطالبة.

وقد حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون، غدا الأحد، الموافق 25-6-2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

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