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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل الـ28 للكوادر الإدارية

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، ورشة العمل التدريبية الثامنة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية في وزارة التنمية المحلية، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي فى مواجهة مخططات إسقاط الدول).

واستهدفت ورشة العمل التدريبية- التي عقدت على مدى 5 أيام، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين - تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية» - تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة - واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأي العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول).

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

يأتي تنظيم تلك الدورة التدريبية إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري، لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

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