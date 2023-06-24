مواطنون عن مبادرة كلنا واحد: أسعار اللحوم أقل بـ35 % عن محلات الجزارة

طرحت مبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية سلعا غذائية في منافذها لتلبية احتياجات المواطنين، قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت أبرز السلع المطروحة اللحوم الحمراء، الأمر الذي جعل الأهالي يتوافدون بشكل دوري على منافذ المبادرة من أجل شراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء.

اعتبر الأهالي منافذ مبادرة كلنا واحد، المنفذ والملاذ الأمن عن جشع التجار، الذين رفعوا أسعار اللحوم الحمراء، بشكل مبالغ فيه، إذ وصل سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 350 جنيه في بعض المناطق، و480 في المناطق الراقية، الأمر الذي يجعل الأهالي يفرون من هذه الأسعار إلى منافذ كلنا واحد التي طرحت اللحم البقري 200 جنيه.



ورصد "الدستور" توافد المواطنين على منطقة الجيزة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ مبادرة كلنا واحد، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن اسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.



وقالت سميرة أحمد، 33 سنة، إحدى القاطنات في شارع الجامع بمنطقة المنشية بحي فيصل، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن اللحوم الحمراء من منافذ كلنا واحد جودتها عالية جدًا، وأنها تشتري منها كافة احتياجاتها، مشيره إلى أن اللحم الحمراء المفرومة مذاقها جيد جدًا، معقبه:" بعمل منها الكفته واللحمه فيها أكتر من الدهون بكتير اوي، وده بيخلي اللحمة متكشش أوي على النار".



فيما التقطت منها نوال أحمد، البالغة من العمر 40 سنة، إحدى القاطنات في شارع مدرسة الأورمان، في منطقة كلية التربية، التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الأسعار في محال الجزارة أصبح مبالغ فيها جدًا، وهذا جعل الأهالي يلجئون إلى شراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ كلنا واحد.

وأضاف محمد عادل، أحد أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، أن الأسعار في منافذ كلنا واحد أقل بحوالي 35 % من أسعار اللحوم في محال الجزارة، لذلك أصبحت ملاذ الجميع لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى.