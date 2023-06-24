الإعدام شنقًا لسيدة وموظف قتلا مواطنًا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لربة منزل وموظف بالمعاش لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة مركز المراغة.

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين في الجلسة السابقة لفضيلة المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

كانت تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة داخل مصرف المياه بترعة السوهاجية وملفوف حول رقبته حبل ومكبل الأيدى والأرجل وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وقام المتهم الأول بلف حبل حول عنقه وتكبييله بسلك معدنى فى يديه ورجليه فيما قامت المتهمة الثانية بضربه بعصا شوم على رأسه وبعدما تأكدا من وفاته ألقيا بالجثة فى مجرى مياه ترعة أبو عوض وفرّا هاربين.

وباتخاذ الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة.