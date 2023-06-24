ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين عبد الغني: تعرضت لمتاعب من الإخوان بعد إذاعة فيلم يكشف عن صناعة القرار بالجماعة

الإعلامي حسين عبد
الإعلامي حسين عبد الغني

قال الكاتب والإعلامي حسين عبدالغني، إن الاتصال بينه عندما كان مديرا لمكتب قناة "الجزيرة" في مصر وكل مؤسسات الدولة المصرية لم ينقطع يوماً، وكان هناك حوار طول الوقت، حدثت اختلافات، لكن القطيعة لم تحدث أبدا. 

وأضاف عبدالغني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة"، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مهما كانت لها تأثير في وقت الحكم لكنها لم تؤثر على عملي،وتعرضت لمتاعب، والجماعة انزعجت من فيلم وثائقي أعددته الجزيرة يكشف حقيقة جماعة الإخوان من الداخل، سيطرة التيار المتشدد بالجماعة على صنع القرار بها.

الإعلامي حسين عبدالغني: اتصالي بمؤسسات الدولة لم ينقطع يوماً في فترة عملي بـ"الجزيرة"

وتابع، إن هذا الفيلم أذيع في إبريل 2004 وتنبأ بتسبب فريق محمود عزت (الفريق القطبي) في كل المآسي التي فعلتها الجماعة في بلدها وفي نفسها، بعد سيطرة خيرت الشاطر. 

 

الإعلامي أحمد الطاهري الإخوان الإرهابي أحمد الطاهري 60 دقيقة برنامج 60 دقيقة جماعة الإخوان الإرهابية

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: توجيه رئاسى بوضع بدائل للتعامل مع تطوير المناطق التى أحدثت جدلًا

بعد تمردها على بوتين.. أبرز المعلومات عن فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

أكبر شركة هندية مصدرة للدراجات البخارية تبدي رغبتها في توسيع نشاطها بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية