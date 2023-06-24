حسين عبد الغني: تعرضت لمتاعب من الإخوان بعد إذاعة فيلم يكشف عن صناعة القرار بالجماعة

قال الكاتب والإعلامي حسين عبدالغني، إن الاتصال بينه عندما كان مديرا لمكتب قناة "الجزيرة" في مصر وكل مؤسسات الدولة المصرية لم ينقطع يوماً، وكان هناك حوار طول الوقت، حدثت اختلافات، لكن القطيعة لم تحدث أبدا.

وأضاف عبدالغني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة"، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مهما كانت لها تأثير في وقت الحكم لكنها لم تؤثر على عملي،وتعرضت لمتاعب، والجماعة انزعجت من فيلم وثائقي أعددته الجزيرة يكشف حقيقة جماعة الإخوان من الداخل، سيطرة التيار المتشدد بالجماعة على صنع القرار بها.

الإعلامي حسين عبدالغني: اتصالي بمؤسسات الدولة لم ينقطع يوماً في فترة عملي بـ"الجزيرة"

وتابع، إن هذا الفيلم أذيع في إبريل 2004 وتنبأ بتسبب فريق محمود عزت (الفريق القطبي) في كل المآسي التي فعلتها الجماعة في بلدها وفي نفسها، بعد سيطرة خيرت الشاطر.