الحبس والغرامة لمتهم حاز سلاح ناري في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري " فرد خرطوش" في مدينة نصر، بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14390 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 21 أغسطس الماضي أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.