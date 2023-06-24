جامعة حلوان تفتتح أعمال تطوير دار الضيافة غدا

يفتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، غدا، أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآته،ا حيث يستضيف الدار المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

ويتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الإحتفالات بالمناسبات المختلفة والحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة وتغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

تحتوي دار الضيافة على قاعة الدكتور حسن حسني بسعة (384) كرسى للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8) غرف اقتصادية بها (42) سريرا، (12) غرفة VIP بها (26) سريرا، صالة طعام تستقبل (100) فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية ومغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

تقام فعاليات افتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣، ويشرف على دار الضيافة الدكتور سامح جمال سعد المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان، وكيل كلية السياحة و الفنادق لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.