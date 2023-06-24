النيابة تطلب تقرير المرور حول حادث دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، تقرير مهندس المرور حول حادث دهس سيارة لسيدة أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الخامس لمعرفة الأسباب، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإسعاف، إشارة من الأهالي تفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور ربة منزل للطريق بمنطقة التجمع الخامس صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.