فعاليات المتاحف الفنية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو

تنظم عدد من المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تتمثل في الآتي:

متحف الفن الحديث بدار الأوبرا

يفتتح متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، اليوم السبت 24 يونيو، معرض الفنان صالح العنبرى بقاعة الباب سليم.

مركز رامتان الثقافي

ينظم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، يوم الأحد الموافق 25 يونيوالجاري، ورشة "موزايك" باستخدام الورق الملون، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

بينما يعقد يوم 27 يونيو، ورشة ديكوباج بعنوان "ما بعد الحداثة فى واحة العميد"، الثلاثاء في تمام العاشرة صباحًا.

مركز محمود سعيد للفنون بالإسكندرية

بينما ينظم مركز محمود سعيد للفنون بالإسكندرية ورشة تصميم الشخصيات الكارتونية، الساعة 11 ظهراً.

متحف محمود مختار

ويفتتح متحف محمود مختار معرض "طيور مهاجرة" للفنان راغب اسكندر والفنان هانى جاب الله والفنان طه عشماوى بقاعة ايزيس.

متحف الأمير وحيد سليم

بينما يعقد متحف الأمير وحيد سليم، ورشة تعليم مبادئ التأليف للأطفال، هذا الأسبوع، في تمام الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً، بشارع ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى أمام محطة مترو المطرية.

متحف محمد ناجي

بينما يستقبل متحف محمد ناجى، عدد من المشاركين فى الورش الفنية طوال الاسبوع للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك استكمالاً للنشاط الصيفي الخاص بالمتحف.

متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية

يقيم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية ورشة فنية للرسم والتلوين موجهة من بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو، ووالورشة مخصصة للأطفال الذين في عمر الـ 8 سنوات حتي 15سنة، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، بقرية أبنود، مركز قنا، محافظة قنا.

مركز البحوث التراثية

ينظم المركز ورشة ديكوباج الأحد من كل أسبوع بوكالة الغورى بالأزهر.