ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات المتاحف الفنية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو

متحف محمود خليل
متحف محمود خليل

تنظم عدد من المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تتمثل في الآتي:

متحف الفن الحديث بدار الأوبرا
يفتتح متحف الفن الحديث بدار الأوبرا، اليوم السبت 24 يونيو، معرض الفنان  صالح العنبرى بقاعة الباب سليم.
مركز رامتان الثقافي 
ينظم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، يوم الأحد الموافق 25 يونيوالجاري، ورشة "موزايك" باستخدام الورق الملون، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
بينما يعقد يوم 27 يونيو، ورشة ديكوباج بعنوان "ما بعد الحداثة فى واحة العميد"، الثلاثاء في تمام العاشرة صباحًا.
مركز محمود سعيد للفنون بالإسكندرية
بينما ينظم مركز محمود سعيد للفنون بالإسكندرية ورشة تصميم الشخصيات الكارتونية، الساعة 11 ظهراً.

متحف محمود مختار
ويفتتح متحف محمود مختار معرض "طيور مهاجرة" للفنان  راغب اسكندر والفنان هانى جاب الله والفنان طه عشماوى بقاعة ايزيس.

متحف الأمير وحيد سليم 
بينما يعقد متحف الأمير وحيد سليم، ورشة تعليم مبادئ التأليف للأطفال، هذا الأسبوع، في تمام الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً، بشارع ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى أمام محطة مترو المطرية.
متحف محمد ناجي
بينما يستقبل متحف محمد ناجى، عدد من المشاركين فى الورش الفنية طوال الاسبوع للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك استكمالاً للنشاط الصيفي الخاص بالمتحف.

متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية
يقيم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية ورشة فنية للرسم والتلوين موجهة من بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو، ووالورشة مخصصة للأطفال الذين في عمر الـ 8 سنوات حتي 15سنة، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، بقرية أبنود، مركز قنا، محافظة قنا.

مركز البحوث التراثية
ينظم المركز ورشة ديكوباج الأحد من كل أسبوع بوكالة الغورى بالأزهر.

متحف الأمير وحيد سليم مركز محمود سعيد للفنون بالإسكندرية متحف محمود مختار متحف محمد ناجي متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية مركز رامتان الثقافي متحف الفن الحديث بدار الأوبرا مركز البحوث التراثية

مواد متعلقة

متحف الغردقة يلغى التعامل الكاش فى شراء تذاكر الدخول

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير حدائق الفسطاط

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية