"مياه أسيوط" تُنظم ورشة عمل لمناقشة خطط مأمونية المياه بالآبار الجوفية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمناقشة خطط سلامة ومأمونية المياه بالآبار الجوفية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

جاءت الورشة بحضور ممثلي وزارة الصحة والبيئة وممثلي وزارة الموارد المائية والري بوزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط وإدارة شئون البيئة والشركة القابضة للمياه والادارة العامة لحماية البيئة.

وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه بالآبار الجوفية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن خطط سلامة ومأمونية المياه تأتى في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب، وأن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين، والالتزام بكافة معايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح الكيميائى إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه جار اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب، لرصد كافة المخاطر، وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بالمحافظة.

هذا وكانت قد شاركت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فى الاحتفالية المقامة لتعريف نظام إدارة وصيانة الأصول الفنية Maximo IBM تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه لاتباع أفضل الممارسات في مجال الصيانة وإدارة الأصول بما يعود بالنفع على تعظيم إنتاجيتها بصورة أكبر، وإطالة العمر الافتراضي للأصول الإنتاجية الخاصة بالمحطات والشبكات من (ماكينات، ومحركات، وطلمبات، والمولدات، لوحات كهربائية، و....).

شارك عدد من مسئولي الشركة برئاسة المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الذي أكد تفعيل برنامج Maximo IBM بمحافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر.

ورشة عمل

ورشة عمل