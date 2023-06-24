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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب شباب السلة يبدأ مشواره فى بطولة العالم اليوم بمواجهة صربيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب لكرة السلة

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة مشواره في بطولة العالم التي تقام في المجر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري حتى 2 يوليو المقبل بمواجهة منتخب صربيا في الثالثة والنصف عصر اليوم بصالة سيتي أرينا بمدينة ديبرشين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر وصربيا واليابان والبرازيل.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة في مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث من المجموعة الثالثة مع الثاني لمجموعة الرابعة، ورابع المجموعة الثالثة مع أول المجموعة الرابعة، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية والمجر وتركيا.

وأنهى منتخب مصر استعداداته للمونديال بخوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره المغلق الذي أقيم في فرنسا، وخسر أول مباراتين أمام فرنسا بنتيجة 51 -91، وأمام الأرجنتين بنتيجة 60 – 75، وفاز في المباراة الثالثة على البرتغال 61 – 48.

يقود منتخب الشباب الكندي كيربي شيب وتضم القائمة 12 لاعبًا هم: محمد طارق خيري ويوسف الغايش ومحمد عبداللطيف وكريم حاتم وياسين عبدالوهاب وعلي وحيد وحسين شوكت وفهمي زيدان وعبدالله الحديدي وبلال عبدالمطلب وإبراهيم زهران وحسن عامر.

ويشمل برنامج اليوم أيضًا سبع مباريات، تبدأ في الواحدة ظهرًا بمباراة لبنان وسلوفينيا في المجموعة الثانية، ومباراة أمريكا ومدغشقر في الواحدة والنصف ظهرًا في نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخبا البرازيل واليابان في الرابعة عصرًا، وفي المجموعة الرابعة يلتقي منتخبا الأرجنتين وتركيا في السادسة مساءً، والمجر مع كوريا الجنوبية في السادسة والنصف مساءً.

وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا فرنسا والصين في الثامنة والنصف مساءً، ومنتخبا إسبانيا وكندا في التاسعة مساءً.

بطولة العالم للشباب لكرة السلة منتخب مصر الكندي كيربي شيب صربيا البرازيل

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