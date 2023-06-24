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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية تسحب 40 عينة من حمامات السباحة استعدادًا لعيد الأضحى

سحب عينات
سحب عينات

كلف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين لجميع الإدارات الصحية للمرور الميداني على جميع حمامات السباحة والشواطئ والعوامات والفنادق.

وكشف مدير إدارة صحة البيئة، الدكتور أحمد المكاوى، أنه تم سحب 40 عينة من حمامات السباحة، بالإضافة إلى عينات من مختلف الشواطئ بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل، طبقًا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر في مياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير في الحدود المسموح بها.

وأضاف أنه تم سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب، تضمنت 350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية، علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه و5 أخرى من وحدات غسيل كلوي.

وأوضح أن الإدارة كثفت من جولاتها على الأماكن العامة ومناطق وساحات الصلاة والحدائق العامة والمتنزهات، إلى جانب السلخانات، لمراجعة استيفائها الاشتراطات الصحية والبيئية.

كما نظمت إدارة الصيدلة بالتنسيق مع إدارة التدريب 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية والأورام والتفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120 متدربًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد زين، مدير إدارة التدريب، والدكتورة أشواق السيد، مديرة الإدارة العامة للصيدلة.

وتضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد على القوانين وطرق التفتيش، فضلًا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي، ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الدكتورة مها إدريس، والدكتور محمود الليثي، مدير إدارة التفتيش الحكومي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة حاليًا.

كما نظمت الإدارة، في إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع في إنشاء قسم التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة، دورتين حول دور الصيادلة في التغذية العلاجية وبرامج علاج الأورام.

واشتملت الدورتان التدريب على وضع الخطة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.

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الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة صحة البيئة حمامات السباحة شريف مكين

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