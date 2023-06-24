اعترافات المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الدخول فى مسابقات الحج والعمرة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم الدخول في مسابقات الحج والعمرة بمدينتي الشروق وبدر لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "عواطف.م"، رضا .م ، "طارق .ا" عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم دخولهم في قرع ومسابقات للحصول على الحج وعمرة.

وأقر المتهمون بأنه نظرًا لمرورهم بضائقة مالية حضر في أذهانهم انتحال صفة عاملين بشركات سياحية وبدأوا فى طلب مبالغ مالية من المواطنين بزعم دخولهم فى مسابقات للحصول على عمرة أو حج.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام شرطة الشروق وبدر تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل 3 أشخاص، واستولوا منهم على مبالغ مالية مقابل دخولهم فى قرع الحج والعمرة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.