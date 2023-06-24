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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى من مقابر صلاح سالم: لدينا شواهد لمقابر قيادات مهمة بالجيش فى القرن الـ19

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى للحفاظ على قيمة الزعماء الراحلين والمفردات التاريخية والتراثية.

وأضاف، خلال كلمة بمؤتمر صحفي عقب تفقده مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي تمهيدا للبدء في إنشاء "مقبرة الخالدين" وتطوير المنطقة: "لدينا حلول وبدائل كثيرة، إما عمل تطوير أو نقل المفردات المعمارية والتراثية والزخرفية ووضعها في مكان كبير كعرض متحفي".

وتابع: "هناك شواهد لمقابر قيادات هامة داخل الجيش المصري في القرن الـ19 وبداية القرن العشرين، الأمر الذي يجعلنا نحافظ على قيمتهم، ونقلهم لأماكن لترى الناس جمال تلك الأماكن".

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