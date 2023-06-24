التحفظ على 360 عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على عدد 360 عبوة سجائر متنوعة بإجمالي 7200 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دوائر شرق لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل لحيازته عدد 360 علبة سجائر متنوعة بإجمالي 7200 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.