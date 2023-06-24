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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

المخرج جميل المغازي
المخرج جميل المغازي

رحل عن عالمنا، اليوم السبت، المخرج الكبير جميل المغازى عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

وأعلن نجله المخرج جميل جميل المغازي عن وفاة والده، عبر حسابه على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل معازي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دائمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبمجرد كتابه المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

المخرج جميل المغازي من أهم مخرجي التليفزيون حيث كان يشارك مع الإعلامي مفيد فوزي العديد من السهرات التليفزيونية لكبار النجوم منهم عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والكاتب إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس، كما تعاون مع العديد من المذيعين منهم حمدي الكُنيسي وإقبال بركة وفاروق شوشة وسكينة فؤاد.

كما قام جميل المغازي بإنتاج العديد من البرامج التليفزيونية، حيث يمتلك ما يقرب من 500 ساعة تليفزيونية تضم لقاءات نادرة مع عمالقة الفن والمجتمع، كما شارك بإخراج عدد من المسلسلات، منها مسلسل حكاية العمالقة عام 1984، ومسلسل لعبة التفكير عام 1978، هذا إلى جانب مشاركته بالتمثيل في مسلسل أبوزيد والناعسة.

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