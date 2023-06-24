“صرف صحي الإسكندرية” ينفذ حملات توعية مع قرب عيد الأضحى

نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من الأنشطة للتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتم تكثيف حملات توعية تستهدف جميع أنحاء المحافظة للتوعية بأضرار إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحى، وقامت الادارة العامة للوعى البيئى بالمرور على محال الجزارة وتوعية المواطنين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الآضاحى بشبكة الصرف الصحى – كما قامت بتوزيع أجوله على أصحاب المحال للمساعدة فى الحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس الشركة، إلى تنفيذ عدة أنشطة وندوات توعوية وتوزيع بروشورات للتوعية بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى وترشيد استهلاك المياه خلال اعمال التضحية.

وأوضح أن للتوعية دور هام في تعريف المواطنين بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المرافق الذي يوفر علي الدولة مبالغ طائلة في الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الشبكات والمحطات.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي والتي تؤدي إلي إنسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من أثار جسيمة علي الشبكة وعلي البيئة وإنعكاس ذلك علي المواطنين بالمحافظة.

والإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالإسكندرية علي رقم الخط الساخن 175 أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

فريق التوعية بشركة الصرف الصحي

فريق التوعية بشركة الصرف الصحي

فريق التوعية بشركة الصرف الصحي